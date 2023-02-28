Лепёшкин Иван ст
Место рождения
Дата рождения14.02.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1848
Отец: Лепёшкин Пётр Артемов
Бракосочетание
29.10.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1873
Дочь: Ульяния Иванова
Мать ребёнка: Лепёшкина Елена Герасимова
Смерть
Неизвестно