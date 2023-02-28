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Лепёшкин Иван ст

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.02.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1848

Отец: Лепёшкин Пётр Артемов

Мать: Лепёшкина Агрипина Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1872

Жена: Лепёшкина Елена Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1873

Дочь: Ульяния Иванова

Мать ребёнка: Лепёшкина Елена Герасимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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