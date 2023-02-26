Лепёшкин Пётр Артемов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1820
Дата смерти21.05.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1842
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Васса Петрова
Мать ребёнка: Лепёшкина Агрипина Петрова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1844
Дочь: Мавра Петрова
Мать ребёнка: Лепёшкина Агрипина Петрова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1845
Мать ребёнка: Лепёшкина Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
14.02.1848
Сын: Лепёшкин Иван ст
Мать ребёнка: Лепёшкина Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
01.07.1850
Мать ребёнка: Лепёшкина Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
10.04.1853
Сын: Лепёшкин Иван мл
Мать ребёнка: Лепёшкина Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
24.09.1855
Сын: Лепёшкин Иоанн мл
Мать ребёнка: Лепёшкина Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
27.06.1858
Мать ребёнка: Лепёшкина Агрипина Петрова
Смерть
21.05.1887