Лепёшкина Агрипина Петрова
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1820
Дата смерти29.05.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1842
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Васса Петрова
Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1844
Дочь: Мавра Петрова
Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1845
Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов
Рождение ребёнка
14.02.1848
Сын: Лепёшкин Иван ст
Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов
Рождение ребёнка
01.07.1850
Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов
Рождение ребёнка
10.04.1853
Сын: Лепёшкин Иван мл
Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов
Рождение ребёнка
24.09.1855
Сын: Лепёшкин Иоанн мл
Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов
Рождение ребёнка
27.06.1858
Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов
Смерть
29.05.1877