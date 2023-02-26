Лепёшкина Агрипина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛепёшкина Агрипина Петрова

Лепёшкина Агрипина Петрова

Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

29.05.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1842

Муж: Лепёшкин Пётр Артемов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1842

Дочь: Васса Петрова

Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1844

Дочь: Мавра Петрова

Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1845

Сын: Лепёшкин Михаил Петров

Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1848

Сын: Лепёшкин Иван ст

Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1850

Сын: Лепёшкин Антоний Петров

Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1853

Сын: Лепёшкин Иван мл

Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1855

Сын: Лепёшкин Иоанн мл

Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1858

Сын: Лепёшкин Павел Петров

Отец ребёнка: Лепёшкин Пётр Артемов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.05.1877
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close