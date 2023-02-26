Лепёшкин Павел Петров
Место рождения
Дата рождения27.06.1858
Дата смерти24.07.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1858
Отец: Лепёшкин Пётр Артемов
Военная служба
1885
уволенный в запас рядовой
Бракосочетание
20.01.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1888
Мать ребёнка: Лепёшкина (Хилютина) Александра Андреева
Смерть
24.07.1891
Причина смерти: от натуральной