Лепёшкин Павел Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛепёшкин Павел Петров

Лепёшкин Павел Петров

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.06.1858

Дата смерти

24.07.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1858

Отец: Лепёшкин Пётр Артемов

Мать: Лепёшкина Агрипина Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1885
уволенный в запас рядовой
Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Лепёшкина (Хилютина) Александра Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Лепёшкин Андрей Павлов

Мать ребёнка: Лепёшкина (Хилютина) Александра Андреева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.07.1891
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

Мы используем куки для улучшения работы сайта.