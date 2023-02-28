Лепёшкин Андрей Павлов
Место рождения
Дата рождения01.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888
Бракосочетание
11.02.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1914
Мать ребёнка: Лепёшкина Федора Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Мария Анлреевна
Мать ребёнка: Лепёшкина Федора Игнатова
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лепёшкин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Лепёшкина Федора Игнатова
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лидия Андреева
Мать ребёнка: Лепёшкина Федора Игнатова
Смерть
Неизвестно