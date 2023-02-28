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Лепёшкин Андрей Павлов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888

Отец: Лепёшкин Павел Петров

Мать: Лепёшкина Александра Андреева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1913

Жена: Лепёшкина Федора Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1914

Сын: Лепёшкин Василий Андреев

Мать ребёнка: Лепёшкина Федора Игнатова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Мария Анлреевна

Мать ребёнка: Лепёшкина Федора Игнатова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лепёшкин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Лепёшкина Федора Игнатова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лидия Андреева

Мать ребёнка: Лепёшкина Федора Игнатова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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