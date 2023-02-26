Лепёшкина (Чибисова) Федора Игнатова
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1914
Отец ребёнка: Лепёшкин Андрей Павлов
Место жительства
1914
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Мария Анлреевна
Отец ребёнка: Лепёшкин Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лепёшкин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Лепёшкин Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лидия Андреева
Отец ребёнка: Лепёшкин Андрей Павлов
Смерть
Неизвестно