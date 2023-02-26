Лепёшкина (Чибисова) Федора Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепёшкина (Чибисова) Федора Игнатова

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Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896

Отец: Чибисов Игнатий Данилов

Мать: Чибисова Агрипина Тихонова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1913

Муж: Лепёшкин Андрей Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1914

Сын: Лепёшкин Василий Андреев

Отец ребёнка: Лепёшкин Андрей Павлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1914
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Мария Анлреевна

Отец ребёнка: Лепёшкин Андрей Павлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лепёшкин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Лепёшкин Андрей Павлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лидия Андреева

Отец ребёнка: Лепёшкин Андрей Павлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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