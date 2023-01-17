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Чибисов Игнатий Данилов

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1859

Отец: Чибисов Даниил Игнатов

Мать: Чибисова Агапия ст

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1876

Жена: Чибисова Агрипина Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1877

Сын: Чибисов Николай Игнатов

Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1879

Дочь: Екатерина ст.

Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1881

Дочь: Марфа Игнатиева

Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1883

Дочь: Дария Игнатова

Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1886

Сын: Чибисов Иоанн ст.

Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Анастасия Игнатиева

Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1891

Сын: Чибисов Иоанн ст.

Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Домникия Игнатова

Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1893

Сын: Чибисов Иван Игнатов

Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1896

Дочь: Лепёшкина Федора Игнатова

Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1898

Сын: Чибисов Евдоким Игнатиев

Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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