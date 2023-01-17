Чибисов Игнатий Данилов
Место рождения
Дата рождения21.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
21.01.1859
Отец: Чибисов Даниил Игнатов
Мать: Чибисова Агапия ст
Бракосочетание
05.11.1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1877
Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1879
Дочь: Екатерина ст.
Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова
Рождение ребёнка
04.07.1881
Дочь: Марфа Игнатиева
Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова
Рождение ребёнка
08.03.1883
Дочь: Дария Игнатова
Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова
Рождение ребёнка
20.06.1886
Сын: Чибисов Иоанн ст.
Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Анастасия Игнатиева
Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова
Рождение ребёнка
?.01.1891
Сын: Чибисов Иоанн ст.
Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Домникия Игнатова
Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова
Рождение ребёнка
27.03.1893
Сын: Чибисов Иван Игнатов
Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова
Рождение ребёнка
07.03.1896
Дочь: Лепёшкина Федора Игнатова
Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1898
Мать ребёнка: Чибисова Агрипина Тихонова
Смерть
Неизвестно