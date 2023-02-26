Чибисов Иоанн ст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧибисов Иоанн ст.

Чибисов Иоанн ст.

avatar

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.06.1886

Дата смерти

18.08.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1886

Отец: Чибисов Игнатий Данилов

Мать: Чибисова Агрипина Тихонова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.08.1886
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close