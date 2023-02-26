Чибисов Иоанн ст.
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.06.1886
Дата смерти18.08.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1886
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.08.1886
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище