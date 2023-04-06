Чибисова (Сенюшкина) Агрипина Тихонова
Место рождения
Дата рождения14.06.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1858
Отец: Сенюшкин Тихон Иванов
Мать: Евдокия (Иванова)
Бракосочетание
05.11.1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1877
Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1879
Дочь: Екатерина ст.
Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов
Рождение ребёнка
04.07.1881
Дочь: Марфа Игнатиева
Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов
Рождение ребёнка
08.03.1883
Дочь: Дария Игнатова
Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов
Рождение ребёнка
20.06.1886
Сын: Чибисов Иоанн ст.
Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Анастасия Игнатиева
Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов
Рождение ребёнка
?.01.1891
Сын: Чибисов Иоанн ст.
Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Домникия Игнатова
Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов
Рождение ребёнка
27.03.1893
Сын: Чибисов Иван Игнатов
Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов
Рождение ребёнка
07.03.1896
Дочь: Лепёшкина Федора Игнатова
Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1898
Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов
Смерть
Неизвестно