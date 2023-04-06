Чибисова (Сенюшкина) Агрипина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибисова (Сенюшкина) Агрипина Тихонова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.06.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1858

Отец: Сенюшкин Тихон Иванов

Мать: Евдокия (Иванова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1876

Муж: Чибисов Игнатий Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1877

Сын: Чибисов Николай Игнатов

Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1879

Дочь: Екатерина ст.

Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1881

Дочь: Марфа Игнатиева

Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1883

Дочь: Дария Игнатова

Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1886

Сын: Чибисов Иоанн ст.

Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Анастасия Игнатиева

Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1891

Сын: Чибисов Иоанн ст.

Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Домникия Игнатова

Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1893

Сын: Чибисов Иван Игнатов

Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1896

Дочь: Лепёшкина Федора Игнатова

Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1898

Сын: Чибисов Евдоким Игнатиев

Отец ребёнка: Чибисов Игнатий Данилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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