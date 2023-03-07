(Чибисова) Дария Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чибисова) Дария Игнатова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1883

Отец: Чибисов Игнатий Данилов

Мать: Чибисова Агрипина Тихонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1905

Сын: Коренной Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Коренной Фёдор Гаврилович

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1906

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Коренной Фёдор Гаврилович

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1907

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Коренной Фёдор Гаврилович

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1913

Сын: Коренной Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Коренной Фёдор Гаврилович

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1916

Сын: Коренной Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Коренной Фёдор Гаврилович

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренной Фёдор Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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