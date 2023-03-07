(Чибисова) Дария Игнатова
Место рождения
Дата рождения08.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1883
Рождение ребёнка
13.03.1905
Отец ребёнка: Коренной Фёдор Гаврилович
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1906
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Коренной Фёдор Гаврилович
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Коренной Фёдор Гаврилович
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1913
Сын: Коренной Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Коренной Фёдор Гаврилович
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1916
Сын: Коренной Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Коренной Фёдор Гаврилович
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно