Коренной Алексей Фёдоров
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.03.1905
Дата смерти31.03.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1905
Отец: Коренной Фёдор Гаврилович
Мать: Дария Игнатова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.03.1905
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.