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Коренной Алексей Фёдоров

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.03.1905

Дата смерти

31.03.1905

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1905

Отец: Коренной Фёдор Гаврилович

Мать: Дария Игнатова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.03.1905
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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