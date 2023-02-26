Коренной Фёдор Гаврилович
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1886
Отец: Коренной Гавриил (Никитин)
Мать: Наталия (Абрамова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1905
Мать ребёнка: Дария Игнатова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1906
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Дария Игнатова
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Дария Игнатова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1913
Сын: Коренной Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: Дария Игнатова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1916
Сын: Коренной Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Дария Игнатова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Игнатова
Смерть
Неизвестно