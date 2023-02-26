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Коренной Фёдор Гаврилович

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1886

Отец: Коренной Гавриил (Никитин)

Мать: Наталия (Абрамова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1905

Сын: Коренной Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Дария Игнатова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1906

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Дария Игнатова

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1907

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Дария Игнатова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1913

Сын: Коренной Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Дария Игнатова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1916

Сын: Коренной Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Дария Игнатова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Игнатова

Смерть
Неизвестно
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