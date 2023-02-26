Наталия (Абрамова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия (Абрамова)

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.05.1863

Дата смерти

19.02.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1871

Сын: Коренной Михаил ст.

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873

Дочь: Копылова Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1874

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1875

Дочь: Васса Гаврилова

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1876

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1879

Дочь: Анна мл

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Коренной Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1882

Дочь: Туркова Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Коренной Иосиф Гаврилов

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1886

Сын: Коренной Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1888

Сын: Коренной Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1890

Сын: Симон Гаврилов

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1892

Сын: Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1894

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренной Гавриил (Никитин)

Смерть
19.02.1910
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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