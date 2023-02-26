Наталия (Абрамова)
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.05.1863
Дата смерти19.02.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Коренной Михаил ст.
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Дочь: Копылова Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Дочь: Васса Гаврилова
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Дочь: Анна мл
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Дочь: Туркова Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Сын: Фёдор Гаврилов
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Сын: Коренной Фёдор Гаврилович
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Сын: Коренной Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Сын: Симон Гаврилов
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Сын: Михаил Гаврилов
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Коренной Гавриил (Никитин)