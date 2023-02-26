Туркова (Коренная) Елена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркова (Коренная) Елена Гаврилова

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1882

Отец: Коренной Гавриил (Никитин)

Мать: Наталия (Абрамова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1903

Муж: Турков Илья Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1904

Сын: Турков Иван Ильин

Отец ребёнка: Турков Илья Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1906

Сын: Турков Пётр Ильин

Отец ребёнка: Турков Илья Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1908

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Турков Илья Павлов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1909

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Турков Илья Павлов

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Турков Афанасий Ильин

Отец ребёнка: Турков Илья Павлов

д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1913

Сын: Турков Никита Ильин

Отец ребёнка: Турков Илья Павлов

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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