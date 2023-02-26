Туркова (Коренная) Елена Гаврилова
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1882
Отец: Коренной Гавриил (Никитин)
Мать: Наталия (Абрамова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1903
Муж: Турков Илья Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1904
Сын: Турков Иван Ильин
Отец ребёнка: Турков Илья Павлов
Рождение ребёнка
22.01.1906
Сын: Турков Пётр Ильин
Отец ребёнка: Турков Илья Павлов
Рождение ребёнка
07.03.1908
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Турков Илья Павлов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1909
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Турков Илья Павлов
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1912
Отец ребёнка: Турков Илья Павлов
д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1913
Сын: Турков Никита Ильин
Отец ребёнка: Турков Илья Павлов
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно