(Туркова) Мария Ильина
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.03.1908
Дата смерти08.11.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1908
Отец: Турков Илья Павлов
Мать: Туркова Елена Гаврилова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.11.1908
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область