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(Туркова) Мария Ильина

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.03.1908

Дата смерти

08.11.1908

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1908

Отец: Турков Илья Павлов

Мать: Туркова Елена Гаврилова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.11.1908
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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