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Турков Афанасий Ильин

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Место рождения

д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.07.1912

Дата смерти

20.08.1912

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1912

Отец: Турков Илья Павлов

Мать: Туркова Елена Гаврилова

д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.08.1912
д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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