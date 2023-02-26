Турков Афанасий Ильин
Место рожденияд.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.07.1912
Дата смерти20.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1912
Отец: Турков Илья Павлов
Мать: Туркова Елена Гаврилова
д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.08.1912
д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.