(Коренная) Анна ст
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.02.1874
Дата смерти05.06.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1874
Отец: Коренной Гавриил (Никитин)
Мать: Наталия (Абрамова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.06.1874
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы