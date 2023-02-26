Копылова (Коренная) Ксения Гаврилова
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1873
Отец: Коренной Гавриил (Никитин)
Мать: Наталия (Абрамова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1894
Дочь: Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев
Рождение ребёнка
30.09.1897
Сын: Копылов Григорий Филиппов
Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев
Рождение ребёнка
30.01.1899
Сын: Копылов ?
Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев
Рождение ребёнка
22.08.1901
Сын: Копылов Егор (Георгий) Филиппович
Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев
Рождение ребёнка
02.06.1904
Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев
Рождение ребёнка
25.11.1908
Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев
Смерть
Неизвестно