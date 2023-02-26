Копылова (Коренная) Ксения Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Коренная) Ксения Гаврилова

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1873

Отец: Коренной Гавриил (Никитин)

Мать: Наталия (Абрамова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Копылов Филипп Арсениев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1894

Дочь: Параскева Филиппова

Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1897

Сын: Копылов Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1899

Сын: Копылов ?

Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1901

Сын: Копылов Егор (Георгий) Филиппович

Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1904

Сын: Копылов Фёдор Филиппов

Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1908

Сын: Копылов Яков Филиппов

Отец ребёнка: Копылов Филипп Арсениев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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