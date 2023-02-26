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(Коренная) Анна Гаврилова

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.12.1876

Дата смерти

23.02.1878

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1876

Отец: Коренной Гавриил (Никитин)

Мать: Наталия (Абрамова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.02.1878
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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