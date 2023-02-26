(Коренная) Анна Гаврилова
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.12.1876
Дата смерти23.02.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1876
Отец: Коренной Гавриил (Никитин)
Мать: Наталия (Абрамова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.02.1878
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище