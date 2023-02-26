(Коренная) Анна мл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коренная) Анна мл

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1879

Отец: Коренной Гавриил (Никитин)

Мать: Наталия (Абрамова)

Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Евдоким Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
11.04.1900

Сын: Василий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Михайлов

Козино, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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