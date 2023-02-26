(Коренная) Анна мл
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1879
Отец: Коренной Гавриил (Никитин)
Мать: Наталия (Абрамова)
Бракосочетание
18.01.1898
Муж: Евдоким Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
11.04.1900
Сын: Василий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Михайлов
Козино, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно