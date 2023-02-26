Коренной Александр Гаврилов
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1888
Отец: Коренной Гавриил (Никитин)
Мать: Наталия (Абрамова)
Бракосочетание
14.10.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Коренная) Варвара Александрова
Мать ребёнка: Коренная (Сазоненкова) Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
09.02.1913
Дочь: (Коренная) Мария Александрова
Мать ребёнка: Коренная (Сазоненкова) Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
11.04.1915
Дочь: (Коренная) Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Коренная (Сазоненкова) Евдокия Косьмина
Военная служба
1916
50-й (51-й ) Сибирский стрелковый полк ефрейтор
Смерть
Неизвестно