Коренной Александр Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренной Александр Гаврилов

Коренной Александр Гаврилов

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1888

Отец: Коренной Гавриил (Никитин)

Мать: Наталия (Абрамова)

Бракосочетание
14.10.1907

Жена: Коренная (Сазоненкова) Евдокия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Коренная) Варвара Александрова

Мать ребёнка: Коренная (Сазоненкова) Евдокия Косьмина

Рождение ребёнка
09.02.1913

Дочь: (Коренная) Мария Александрова

Мать ребёнка: Коренная (Сазоненкова) Евдокия Косьмина

Рождение ребёнка
11.04.1915

Дочь: (Коренная) Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Коренная (Сазоненкова) Евдокия Косьмина

Военная служба
1916
50-й (51-й ) Сибирский стрелковый полк ефрейтор
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.