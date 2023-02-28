Коренная (Сазоненкова) Евдокия Косьмина
Место рождения
Дата рождения17.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890
Отец: Сазоненков Косьма Сазонов
Мать: Ирина Семёнова
Бракосочетание
14.10.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Варвара Александрова
Отец ребёнка: Коренной Александр Гаврилов
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1913
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Коренной Александр Гаврилов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1915
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Коренной Александр Гаврилов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно