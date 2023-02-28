Коренная (Сазоненкова) Евдокия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренная (Сазоненкова) Евдокия Косьмина

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890

Отец: Сазоненков Косьма Сазонов

Мать: Ирина Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.10.1907

Муж: Коренной Александр Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Варвара Александрова

Отец ребёнка: Коренной Александр Гаврилов

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1913

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Коренной Александр Гаврилов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1915

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Коренной Александр Гаврилов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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