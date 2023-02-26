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Ирина Семёнова

Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

09.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Семён Трофимов

Мать: Марфа мл

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1871

Муж: Сазоненков Косьма Сазонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1875

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1877

Сын: Сазоненков Иван Косьмин

Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1879

Сын: Сазоненков Алексей Косьмин

Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1880

Сын: Сазоненков Владимир Косьмин

Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1881

Дочь: Соломония Косьмина

Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1883

Сын: Сазоненков Пётр ст

Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1886

Дочь: Марфа Косьмина

Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1887

Сын: Сазоненков Афанасий Косьмин

Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1888

Сын: Сазоненков Пётр Косьмин

Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1890

Дочь: Коренная Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1895

Сын: Александр Косьмин

Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.02.1909
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от воспаления лёгких
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