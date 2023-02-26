Ирина Семёнова
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смерти09.02.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Семён Трофимов
Мать: Марфа мл
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1875
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов
Рождение ребёнка
16.06.1877
Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов
Рождение ребёнка
19.05.1879
Сын: Сазоненков Алексей Косьмин
Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов
Рождение ребёнка
12.07.1880
Сын: Сазоненков Владимир Косьмин
Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов
Рождение ребёнка
23.07.1881
Дочь: Соломония Косьмина
Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов
Рождение ребёнка
20.06.1883
Сын: Сазоненков Пётр ст
Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1886
Дочь: Марфа Косьмина
Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов
Рождение ребёнка
19.06.1887
Сын: Сазоненков Афанасий Косьмин
Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов
Рождение ребёнка
14.08.1888
Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов
Рождение ребёнка
17.02.1890
Дочь: Коренная Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов
Рождение ребёнка
06.07.1895
Сын: Александр Косьмин
Отец ребёнка: Сазоненков Косьма Сазонов
Смерть
09.02.1909
Причина смерти: от воспаления лёгких