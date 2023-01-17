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Марфа мл

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Антоний Сергеев

Мать: не указана

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1838

Муж: Семён Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Рождение ребёнка
16.12.1844

Дочь: Ульяния Семёнова

Отец ребёнка: Семён Трофимов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1848

Сын: Солдатенков Афанасий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Трофимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Солдатенков Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Трофимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1854

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Трофимов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ирина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Трофимов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1858

Муж: Леонтий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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