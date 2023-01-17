Марфа мл
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Антоний Сергеев
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1838
Муж: Семён Трофимов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
16.12.1844
Дочь: Ульяния Семёнова
Отец ребёнка: Семён Трофимов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1848
Сын: Солдатенков Афанасий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Трофимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Солдатенков Андрей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Трофимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1854
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Трофимов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ирина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Трофимов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1858
Муж: Леонтий Семёнов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно