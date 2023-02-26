Солдатенков Андрей Семёнов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Семён Трофимов
Мать: Марфа мл
Военная служба
1875
бессрочно-отпускной рядовой
Бракосочетание
26.10.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1880
Сын: Солдатенков Василий Андреев
Мать ребёнка: Солдатенкова (Котова) Александра Михеева
Рождение ребёнка
05.10.1884
Дочь: (Солдатенкова) Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Солдатенкова (Котова) Александра Михеева
Рождение ребёнка
13.07.1886
Сын: Солдатенков Стефан Андреев
Мать ребёнка: Солдатенкова (Котова) Александра Михеева
Рождение ребёнка
24.12.1891
Дочь: (Солдатенкова) Мелания Андреева
Мать ребёнка: Солдатенкова (Котова) Александра Михеева
Смерть
Неизвестно