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Солдатенков Андрей Семёнов

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Семён Трофимов

Мать: Марфа мл

Военная служба
1875
бессрочно-отпускной рядовой
Бракосочетание
26.10.1875

Жена: Солдатенкова (Котова) Александра Михеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1880

Сын: Солдатенков Василий Андреев

Мать ребёнка: Солдатенкова (Котова) Александра Михеева

Рождение ребёнка
05.10.1884

Дочь: (Солдатенкова) Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Солдатенкова (Котова) Александра Михеева

Рождение ребёнка
13.07.1886

Сын: Солдатенков Стефан Андреев

Мать ребёнка: Солдатенкова (Котова) Александра Михеева

Рождение ребёнка
24.12.1891

Дочь: (Солдатенкова) Мелания Андреева

Мать ребёнка: Солдатенкова (Котова) Александра Михеева

Смерть
Неизвестно

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