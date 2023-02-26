(Солдатенкова) Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Солдатенкова) Пелагея Андреева

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.10.1884

Дата смерти

14.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1884

Отец: Солдатенков Андрей Семёнов

Мать: Солдатенкова Александра Михеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.12.1884
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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