Солдатенкова (Котова) Александра Михеева
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти24.04.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Котов Михей
Мать: ?
Бракосочетание
26.10.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1880
Сын: Солдатенков Василий Андреев
Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
05.10.1884
Дочь: (Солдатенкова) Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
13.07.1886
Сын: Солдатенков Стефан Андреев
Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
24.12.1891
Дочь: (Солдатенкова) Мелания Андреева
Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Семёнов
Смерть
24.04.1911