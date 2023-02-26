Солдатенкова (Котова) Александра Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатенкова (Котова) Александра Михеева

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

24.04.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Котов Михей

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1875

Муж: Солдатенков Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1880

Сын: Солдатенков Василий Андреев

Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Семёнов

Рождение ребёнка
05.10.1884

Дочь: (Солдатенкова) Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Семёнов

Рождение ребёнка
13.07.1886

Сын: Солдатенков Стефан Андреев

Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Семёнов

Рождение ребёнка
24.12.1891

Дочь: (Солдатенкова) Мелания Андреева

Отец ребёнка: Солдатенков Андрей Семёнов

Смерть
24.04.1911

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