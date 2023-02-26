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Солдатенков Василий Андреев

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.08.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1880

Отец: Солдатенков Андрей Семёнов

Мать: Солдатенкова Александра Михеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.05.1900

Жена: Солдатенкова Марфа Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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