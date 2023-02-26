Солдатенков Василий Андреев
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.08.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1880
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.05.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно