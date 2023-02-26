Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Васильева

Анна Васильева

avatar

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.06.1914

Дата смерти

03.07.1914

Пол

Женский

Отец

До 1885 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914

Отец: Василий Андреев

Мать: Марфа Гаврилова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1914
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close