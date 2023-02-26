Анна Васильева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.06.1914
Дата смерти03.07.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914
Отец: Василий Андреев
Мать: Марфа Гаврилова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1914
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.