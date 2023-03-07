Марфа Гаврилова
Место рождения
Дата рождения28.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1884
Рождение ребёнка
18.07.1902
Сын: Илья Васильев
Отец ребёнка: Василий Андреев
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1905
Сын: Александр ст.
Отец ребёнка: Василий Андреев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1906
Сын: Тит Васильев
Отец ребёнка: Василий Андреев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1908
Сын: Александр Васильев
Отец ребёнка: Василий Андреев
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1911
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Андреев
д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1914
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Андреев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1916
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Андреев
Смерть
Неизвестно