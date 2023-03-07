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Марфа Гаврилова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1884

Отец: Хилютин Гавриил Андреев

Мать: Харитина (Христина) Исаева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1902

Сын: Илья Васильев

Отец ребёнка: Василий Андреев

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1905

Сын: Александр ст.

Отец ребёнка: Василий Андреев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1906

Сын: Тит Васильев

Отец ребёнка: Василий Андреев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1908

Сын: Александр Васильев

Отец ребёнка: Василий Андреев

д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1911

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Андреев

д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1914

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Андреев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1916

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Андреев

Смерть
Неизвестно
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