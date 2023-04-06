Хилютин Гавриил Андреев
Место рождения
Дата рождения06.07.1846
Дата смерти12.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1846
Бракосочетание
20.10.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1874
временноотпускной рядовой 4-го пехотного Копорского его Величества короля Саксонского полка
Рождение ребёнка
25.03.1879
Сын: Иоанн Гаврилов
Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева
Военная служба
1879
рядовой Невского полка
Рождение ребёнка
18.01.1883
Дочь: Ксения Гаврилова
Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева
Рождение ребёнка
28.08.1884
Дочь: Марфа Гаврилова
Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева
Смерть
12.05.1886
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище