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Хилютин Гавриил Андреев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.07.1846

Дата смерти

12.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1846

Отец: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Мать: Хилютина (филютина) Гликерия Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.10.1874

Жена: Харитина (Христина) Исаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1874
временноотпускной рядовой 4-го пехотного Копорского его Величества короля Саксонского полка
Рождение ребёнка
25.03.1879

Сын: Иоанн Гаврилов

Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1879
рядовой Невского полка
Рождение ребёнка
18.01.1883

Дочь: Ксения Гаврилова

Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1884

Дочь: Марфа Гаврилова

Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.05.1886
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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