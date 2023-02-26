Хилютина (Филютина) Гликерия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Ситефанова
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Хилютин (филютин) Андреев
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Бракосочетание
02.09.1830
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1844
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
06.07.1846
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
04.06.1849
Сын: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно