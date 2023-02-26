Хилютина (Филютина) Гликерия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХилютина (Филютина) Гликерия Яковлева

Хилютина (Филютина) Гликерия Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Ситефанова

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1828

Сын: Хилютин (филютин) Андреев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.09.1830

Муж: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1844

Сын: Хилютин Тихон Андреев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1846

Сын: Хилютин Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1849

Сын: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close