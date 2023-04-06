Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Место рождения
Дата рождения04.06.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1849
Рождение ребёнка
01.02.1872
Сын: Семён Федосиев
Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова
Рождение ребёнка
26.12.1872
Сын: Иван (Федотов)
Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова
Рождение ребёнка
18.12.1874
Сын: Пётр Федотов
Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова
Рождение ребёнка
16.11.1876
Дочь: Екатерина Федотова
Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова
Рождение ребёнка
07.02.1879
Дочь: Евдокия Федотова
Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова
Рождение ребёнка
25.06.1883
Сын: Косьма Федотов
Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова
Рождение ребёнка
11.01.1886
Сын: Павел Федосов
Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова
Рождение ребёнка
21.03.1891
Сын: Гавриил Федосов
Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова
Рождение ребёнка
01.04.1894
Сын: Ефим Федосов
Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Федотов
Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Фёдорова
Смерть
Неизвестно