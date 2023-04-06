Хилютин Федосий (Федот) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилютин Федосий (Федот) Андреев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.06.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1849

Отец: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Мать: Хилютина (филютина) Гликерия Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1872

Сын: Семён Федосиев

Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1872

Сын: Иван (Федотов)

Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1874

Сын: Пётр Федотов

Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1876

Дочь: Екатерина Федотова

Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1879

Дочь: Евдокия Федотова

Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1883

Сын: Косьма Федотов

Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1886

Сын: Павел Федосов

Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1891

Сын: Гавриил Федосов

Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Ефим Федосов

Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Федотов

Мать ребёнка: Ульяния Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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