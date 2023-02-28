Иван (Федотов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван (Федотов)

Иван (Федотов)

avatar

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.12.1872

Дата смерти

22.11.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1872

Отец: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Мать: Ульяния Фёдорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1900

Дочь: Ефросинья Иванова

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1901

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1901

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Гаврилова

Смерть
22.11.1900
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: убит
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close