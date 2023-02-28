Иван (Федотов)
Место рождения
Дата рождения26.12.1872
Дата смерти22.11.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1872
Отец: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Мать: Ульяния Фёдорова
Рождение ребёнка
15.02.1900
Дочь: Ефросинья Иванова
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
10.05.1901
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
10.05.1901
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Гаврилова
Смерть
22.11.1900
Причина смерти: убит