Ульяния Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

13.02.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1872

Сын: Семён Федосиев

Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1872

Сын: Иван (Федотов)

Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1874

Сын: Пётр Федотов

Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1876

Дочь: Екатерина Федотова

Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1879

Дочь: Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1883

Сын: Косьма Федотов

Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1886

Сын: Павел Федосов

Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1891

Сын: Гавриил Федосов

Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Ефим Федосов

Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Федотов

Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилютин Федосий (Федот) Андреев

Смерть
13.02.1895
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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