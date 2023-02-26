Ульяния Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти13.02.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1872
Сын: Семён Федосиев
Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Рождение ребёнка
26.12.1872
Сын: Иван (Федотов)
Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Рождение ребёнка
18.12.1874
Сын: Пётр Федотов
Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Рождение ребёнка
16.11.1876
Дочь: Екатерина Федотова
Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Рождение ребёнка
07.02.1879
Дочь: Евдокия Федотова
Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Рождение ребёнка
25.06.1883
Сын: Косьма Федотов
Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Рождение ребёнка
11.01.1886
Сын: Павел Федосов
Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Рождение ребёнка
21.03.1891
Сын: Гавриил Федосов
Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Рождение ребёнка
01.04.1894
Сын: Ефим Федосов
Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Федотов
Отец ребёнка: Хилютин Федосий (Федот) Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1895