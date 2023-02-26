Семён Трофимов
Место рожденияд.Мордасы ( Селецкий ручей ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1818
Дата смерти17.11.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Трофим Григорьев
Мать: не указана
д.Мордасы ( Селецкий ручей ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1838
Жена: Марфа мл
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акилина Семёнова
Мать ребёнка: Марфа мл
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Семёновна
Мать ребёнка: Марфа мл
Рождение ребёнка
16.12.1844
Дочь: Ульяния Семёнова
Мать ребёнка: Марфа мл
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1848
Сын: Солдатенков Афанасий Семёнов
Мать ребёнка: Марфа мл
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Солдатенков Андрей Семёнов
Мать ребёнка: Марфа мл
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1854
Дочь: Дария Семёнова
Мать ребёнка: Марфа мл
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ирина Семёнова
Мать ребёнка: Марфа мл
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.11.1857
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.