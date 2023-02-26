Семён Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Трофимов

Место рождения

д.Мордасы ( Селецкий ручей ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1818

Дата смерти

17.11.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Трофим Григорьев

Мать: не указана

д.Мордасы ( Селецкий ручей ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1838

Жена: Марфа мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Акилина Семёнова

Мать ребёнка: Марфа мл

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Семёновна

Мать ребёнка: Марфа мл

Рождение ребёнка
16.12.1844

Дочь: Ульяния Семёнова

Мать ребёнка: Марфа мл

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1848

Сын: Солдатенков Афанасий Семёнов

Мать ребёнка: Марфа мл

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Солдатенков Андрей Семёнов

Мать ребёнка: Марфа мл

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1854

Дочь: Дария Семёнова

Мать ребёнка: Марфа мл

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: Марфа мл

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.11.1857
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
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