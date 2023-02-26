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Трофим Григорьев

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Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1779

Дата смерти

18.05.1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Пётр Трофимов

Мать ребёнка: не указана

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ирина Трофимова

Мать ребёнка: не указана

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Семён Трофимов

Мать ребёнка: не указана

д.Мордасы ( Селецкий ручей ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.05.1824
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
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