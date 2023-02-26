Трофим Григорьев
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1779
Дата смерти18.05.1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Пётр Трофимов
Мать ребёнка: не указана
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ирина Трофимова
Мать ребёнка: не указана
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Семён Трофимов
Мать ребёнка: не указана
д.Мордасы ( Селецкий ручей ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.05.1824
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.