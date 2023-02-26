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Ирина Трофимова

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Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1806

Дата смерти

29.04.1854

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Трофим Григорьев

Мать: не указана

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814

Сын: Антон Матвеев

Отец ребёнка: Сазоненков Матвей Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1825

Муж: Сазоненков Матвей Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1830

Сын: Сазоненков Сазон Матвеев

Отец ребёнка: Сазоненков Матвей Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1833

Дочь: Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Сазоненков Матвей Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.05.1834

Муж: Трофим Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1835

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1842

Сын: Сазоненков Пётр (по крёстному)

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1844

Сын: Семён (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1847

Дочь: Домника Матвеева

Отец ребёнка: Сазоненков Матвей Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1850

Дочь: Мавра (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.04.1854
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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