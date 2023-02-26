Ирина Трофимова
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1806
Дата смерти29.04.1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Трофим Григорьев
Мать: не указана
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814
Сын: Антон Матвеев
Отец ребёнка: Сазоненков Матвей Павлов
Бракосочетание
25.01.1825
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1830
Отец ребёнка: Сазоненков Матвей Павлов
Рождение ребёнка
02.09.1833
Дочь: Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Сазоненков Матвей Павлов
Бракосочетание
21.05.1834
Муж: Трофим Семёнов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1835
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
24.06.1842
Сын: Сазоненков Пётр (по крёстному)
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
02.02.1844
Сын: Семён (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.1847
Дочь: Домника Матвеева
Отец ребёнка: Сазоненков Матвей Павлов
Рождение ребёнка
29.04.1850
Дочь: Мавра (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
29.04.1854