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Трофим Семёнов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.05.1834

Жена: Ирина Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1835

Дочь: Анна Трофимова

Мать ребёнка: Ирина Трофимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1842

Сын: Сазоненков Пётр (по крёстному)

Мать ребёнка: Ирина Трофимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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