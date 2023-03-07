Трофим Семёнов
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1834
Жена: Ирина Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1835
Дочь: Анна Трофимова
Мать ребёнка: Ирина Трофимова
Рождение ребёнка
24.06.1842
Сын: Сазоненков Пётр (по крёстному)
Мать ребёнка: Ирина Трофимова
Смерть
Неизвестно