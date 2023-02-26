(Солдатенкова) Акилина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти04.05.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Семён Трофимов
Мать: Марфа мл
Рождение ребёнка
1869
Сын: Иоанн Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1873
Сын: Фёдор ст
Отец ребёнка: Емельян Иванов
д.Веретья Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1875
Дочь: Ефросиния Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1877
Сын: Яков Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Иванов
Рождение ребёнка
?.01.1877
Сын: Василий Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Иванов
Рождение ребёнка
05.06.1878
Сын: Константин Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1879
Дочь: Мария Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1882
Сын: Фёдор Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1884
Дочь: Агрипина ст.
Отец ребёнка: Емельян Иванов
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1886
Сын: Семён (Аверьянов)
Отец ребёнка: Емельян Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1890
Дочь: Елданова Агрипина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Иванов
Смерть
04.05.1909
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище