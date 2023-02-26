(Солдатенкова) Акилина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Солдатенкова) Акилина Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

04.05.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Семён Трофимов

Мать: Марфа мл

Рождение ребёнка
1869

Сын: Иоанн Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1873

Сын: Фёдор ст

Отец ребёнка: Емельян Иванов

д.Веретья Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1875

Дочь: Ефросиния Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1877

Сын: Яков Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Иванов

Рождение ребёнка
?.01.1877

Сын: Василий Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Иванов

Рождение ребёнка
05.06.1878

Сын: Константин Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1879

Дочь: Мария Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1882

Сын: Фёдор Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1884

Дочь: Агрипина ст.

Отец ребёнка: Емельян Иванов

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1886

Сын: Семён (Аверьянов)

Отец ребёнка: Емельян Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1890

Дочь: Елданова Агрипина Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Иванов

Смерть
04.05.1909
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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