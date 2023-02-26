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Иоанн Емельянов

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

10.03.1883

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Емельян Иванов

Мать: Акилина Семёнова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.03.1883
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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