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Емельян Иванов

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.08.1845

Дата смерти

10.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1845

Отец: Иван Семёнов

Мать: Макрина Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Иоанн Емельянов

Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Рождение ребёнка
02.06.1873

Сын: Фёдор ст

Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Рождение ребёнка
13.02.1875

Дочь: Ефросиния Емельянова

Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Рождение ребёнка
?.01.1877

Сын: Яков Емельянов

Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Рождение ребёнка
?.01.1877

Сын: Василий Емельянов

Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Рождение ребёнка
05.06.1878

Сын: Константин Емельянов

Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Рождение ребёнка
18.07.1879

Дочь: Мария Емельянова

Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Рождение ребёнка
13.02.1882

Сын: Фёдор Емельянов

Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Рождение ребёнка
23.06.1884

Дочь: Агрипина ст.

Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Рождение ребёнка
06.02.1886

Сын: Семён (Аверьянов)

Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Рождение ребёнка
17.06.1890

Дочь: Елданова Агрипина Емельянова

Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова

Смерть
10.07.1914

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