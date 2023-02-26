Емельян Иванов
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.08.1845
Дата смерти10.07.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Иван Семёнов
Мать: Макрина Сергеева
Сын: Иоанн Емельянов
Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова
Сын: Фёдор ст
Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова
Дочь: Ефросиния Емельянова
Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова
Сын: Яков Емельянов
Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова
Сын: Василий Емельянов
Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова
Сын: Константин Емельянов
Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова
Дочь: Мария Емельянова
Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова
Сын: Фёдор Емельянов
Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова
Дочь: Агрипина ст.
Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова
Сын: Семён (Аверьянов)
Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова
Дочь: Елданова Агрипина Емельянова
Мать ребёнка: (Солдатенкова) Акилина Семёнова