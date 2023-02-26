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Елданова Агрипина Емельянова

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1890

Отец: Емельян Иванов

Мать: Акилина Семёнова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1906

Муж: Елданов Павел Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1908

Сын: Елданов Николай Павлов

Отец ребёнка: Елданов Павел Григорьев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1911

Сын: Елданов Никифор Павлов

Отец ребёнка: Елданов Павел Григорьев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1913

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Елданов Павел Григорьев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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