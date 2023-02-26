Елданова Агрипина Емельянова
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1890
Отец: Емельян Иванов
Мать: Акилина Семёнова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1908
Отец ребёнка: Елданов Павел Григорьев
Рождение ребёнка
27.01.1911
Отец ребёнка: Елданов Павел Григорьев
Рождение ребёнка
25.04.1913
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Елданов Павел Григорьев
Смерть
Неизвестно