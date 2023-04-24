Елданов Павел Григорьев
Место рождения
Дата рождения23.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1886
Отец: Елданов Григорий (Сидоров)
Мать: Елданова Марфа Титова
Бракосочетание
15.10.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1908
Мать ребёнка: Елданова Агрипина Емельянова
Рождение ребёнка
27.01.1911
Мать ребёнка: Елданова Агрипина Емельянова
Рождение ребёнка
25.04.1913
Дочь: Пелагея Павлова
Мать ребёнка: Елданова Агрипина Емельянова
Смерть
Неизвестно