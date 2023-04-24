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Елданов Павел Григорьев

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Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1886

Отец: Елданов Григорий (Сидоров)

Мать: Елданова Марфа Титова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.10.1906

Жена: Елданова Агрипина Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1908

Сын: Елданов Николай Павлов

Мать ребёнка: Елданова Агрипина Емельянова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1911

Сын: Елданов Никифор Павлов

Мать ребёнка: Елданова Агрипина Емельянова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1913

Дочь: Пелагея Павлова

Мать ребёнка: Елданова Агрипина Емельянова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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