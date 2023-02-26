Елданова Марфа Титова
Место рожденияд.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.08.1856
Дата смерти11.02.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Тит Матвеев
Мать: Анна Андреева
Дочь: (Елданова) Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Дочь: (Елданова) Евфросиния Григорьева
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Дочь: (Елданова) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Сын: Елданов Василий Григорьев
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Дочь: (Елданова) Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Дочь: (Елданова) Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Сын: Елданов Георгий Григорьев
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)
Дочь: (Елданова) Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)