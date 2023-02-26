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Елданова Марфа Титова

Место рождения

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.08.1856

Дата смерти

11.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1856

Отец: Тит Матвеев

Мать: Анна Андреева

Бракосочетание
03.11.1874

Муж: Елданов Григорий (Сидоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1875

Дочь: (Елданова) Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1877

Дочь: (Елданова) Евфросиния Григорьева

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1879

Дочь: (Елданова) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Елданов Василий Григорьев

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1884

Дочь: (Елданова) Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1886

Сын: Елданов Павел Григорьев

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1888

Дочь: (Елданова) Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Елданов Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1893

Сын: Елданов Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1895

Дочь: (Елданова) Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Елданов Григорий (Сидоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
11.02.1909
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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