Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1849
Сын: Пахомий Титов
Отец ребёнка: Тит Матвеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853
Дочь: Васса Титова
Отец ребёнка: Тит Матвеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1856
Дочь: Елданова Марфа Титова
Отец ребёнка: Тит Матвеев
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.04.1857
Муж: Марк Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1859
Дочь: Устина Маркова
Отец ребёнка: Марк Ефимов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария (Марина) Маркова
Отец ребёнка: Марк Ефимов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ефросиния Маркова
Отец ребёнка: Марк Ефимов
Рождение ребёнка
10.08.1873
Сын: Максим Марков
Отец ребёнка: Марк Ефимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1876
Сын: Иоанн Марков
Отец ребёнка: Марк Ефимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Матвеев
Смерть
1904
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.