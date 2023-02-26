Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Андреева

Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.
1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1849

Сын: Пахомий Титов

Отец ребёнка: Тит Матвеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853

Дочь: Васса Титова

Отец ребёнка: Тит Матвеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1856

Дочь: Елданова Марфа Титова

Отец ребёнка: Тит Матвеев

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.04.1857

Муж: Марк Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1859

Дочь: Устина Маркова

Отец ребёнка: Марк Ефимов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария (Марина) Маркова

Отец ребёнка: Марк Ефимов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ефросиния Маркова

Отец ребёнка: Марк Ефимов

Рождение ребёнка
10.08.1873

Сын: Максим Марков

Отец ребёнка: Марк Ефимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1876

Сын: Иоанн Марков

Отец ребёнка: Марк Ефимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Матвеев

Смерть
1904
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close