Мария (Марина) Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марина) Маркова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1832 г.р.

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Марк Ефимов

Мать: Анна Андреева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: Агафия Петрова

Отец ребёнка: Пётр 1-й

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1884

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Пётр 1-й

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1885

Сын: Игнатий Петров

Отец ребёнка: Пётр 1-й

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1888

Сын: Яков Петров

Отец ребёнка: Пётр 1-й

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1891

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Пётр 1-й

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1893

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр 1-й

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Пётр 1-й

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1898

Сын: Ефимий Петров

Отец ребёнка: Пётр 1-й

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1900

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр 1-й

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1903

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Пётр 1-й

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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