Мария (Марина) Маркова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1862
Отец: Марк Ефимов
Мать: Анна Андреева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1880
Муж: Пётр 1-й
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1882
Дочь: Агафия Петрова
Отец ребёнка: Пётр 1-й
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1884
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Пётр 1-й
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1885
Сын: Игнатий Петров
Отец ребёнка: Пётр 1-й
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1888
Сын: Яков Петров
Отец ребёнка: Пётр 1-й
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1891
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1893
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр 1-й
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Пётр 1-й
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1898
Сын: Ефимий Петров
Отец ребёнка: Пётр 1-й
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1900
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр 1-й
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1903
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Пётр 1-й
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно