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Марк Ефимов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.03.1839

Дата смерти

29.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1839

Отец: Ефимий Андреев

Мать: Матрона (Фёдорова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.04.1857

Жена: Анна Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1859

Дочь: Устина Маркова

Мать ребёнка: Анна Андреева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария (Марина) Маркова

Мать ребёнка: Анна Андреева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ефросиния Маркова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Рождение ребёнка
10.08.1873

Сын: Максим Марков

Мать ребёнка: Анна Андреева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1876

Сын: Иоанн Марков

Мать ребёнка: Анна Андреева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.12.1910
д.Марченки Нижние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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