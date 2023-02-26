Марк Ефимов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.03.1839
Дата смерти29.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1839
Отец: Ефимий Андреев
Мать: Матрона (Фёдорова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.04.1857
Жена: Анна Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1859
Дочь: Устина Маркова
Мать ребёнка: Анна Андреева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария (Марина) Маркова
Мать ребёнка: Анна Андреева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ефросиния Маркова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
10.08.1873
Сын: Максим Марков
Мать ребёнка: Анна Андреева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1876
Сын: Иоанн Марков
Мать ребёнка: Анна Андреева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.12.1910
д.Марченки Нижние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.