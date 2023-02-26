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Ефимий Андреев

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

03.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Андрей Иванов

Мать: Евдокия Маркова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1837

Жена: Матрона (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1839

Сын: Марк Ефимов

Мать ребёнка: Матрона (Фёдорова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1842

Сын: Федот Ефимов

Мать ребёнка: Матрона (Фёдорова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1846

Сын: Андрей Евфимов

Мать ребёнка: Матрона (Фёдорова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1848

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Матрона (Фёдорова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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