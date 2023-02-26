Ефимий Андреев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1816
Дата смерти03.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Андрей Иванов
Мать: Евдокия Маркова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1837
Жена: Матрона (Фёдорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1839
Сын: Марк Ефимов
Мать ребёнка: Матрона (Фёдорова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1842
Сын: Федот Ефимов
Мать ребёнка: Матрона (Фёдорова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1846
Сын: Андрей Евфимов
Мать ребёнка: Матрона (Фёдорова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1848
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Матрона (Фёдорова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры