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Федот Ефимов

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.06.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

До 1820 г.р.

Жена

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1842

Отец: Ефимий Андреев

Мать: Матрона (Фёдорова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1864

Жена: Матрона Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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