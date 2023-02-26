Федот Ефимов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.06.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1842
Отец: Ефимий Андреев
Мать: Матрона (Фёдорова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1864
Жена: Матрона Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно